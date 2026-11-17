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Guatemala se convierte en el centro del golf femenino amateur de la región con la llegada del Women's Amateur Latin America (WALA) 2026, que celebrará su sexta edición en El Pulté Golf. El campeonato reúne a 60 de las mejores jugadoras de 13 países de América Latina y el Caribe, en una competencia que busca impulsar el talento femenino y abrir nuevas oportunidades en el deporte internacional.

Organizado por The R&A y la ANNIKA Foundation, el WALA ha sido como una plataforma para el desarrollo del golf femenino amateur en la región. En esta edición, Castillo Hermanos y el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) participan como patrocinadores por sexto año consecutivo, reafirmando su presencia en una iniciativa que promueve el deporte y proyecta a Guatemala ante participantes y visitantes internacionales.

La llegada del torneo representa una oportunidad para que el país muestre su capacidad de albergar competencias deportivas de alcance regional y para que las nuevas generaciones conozcan el nivel del golf femenino amateur.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Una competencia que abre las puertas al golf internacional

Uno de los principales atractivos del Women's Amateur Latin America es que ofrece a su campeona la posibilidad de competir en algunos de los escenarios más importantes del golf femenino profesional.

La ganadora recibirá invitaciones para participar en tres de los cinco Majors del golf femenino en 2027: el AIG Women's Open, en Royal St George's, Inglaterra; The Amundi Evian Championship, en Francia; y The Chevron Championship, en Estados Unidos.

(Fotografía: Yordana Mérida/ Soy502)

Además, obtendrá una exención para The Women's Amateur Championship 2027 y una invitación al Hilton Grand Vacations ANNIKA Invitational presented by Rolex 2027, de acuerdo con los requisitos de edad.

El torneo se disputará bajo la modalidad de juego por golpes (Stroke Play), a 72 hoyos y sin corte clasificatorio. En caso de empate, la campeona se definirá mediante un playoff a muerte súbita.

60 golfistas de 13 países competirán en Guatemala

La sexta edición contará con representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Guatemala también tendrá representación en casa con tres golfistas: Elzbieta Aldana, Tiffany Moon y Sara Castrillo, quienes tendrán la oportunidad de competir ante algunas de las mejores exponentes amateurs de la región.

El deporte como plataforma para mostrar Guatemala

La participación de Castillo Hermanos e INGUAT como patrocinadores también destaca el acompañamiento a una competencia que trasciende lo deportivo.

Su participación en el WALA se enmarca en ese propósito de proyectar a Guatemala ante visitantes internacionales y generar espacios de encuentro que permitan descubrir sus destinos, su gente y su identidad.

Con esta edición, El Pulté Golf recibe a las mejores golfistas amateurs de Latinoamérica y el Caribe, en una cita que combina competencia, talento y proyección internacional. La llegada del WALA marca un nuevo capítulo para el deporte femenino en Guatemala y coloca al país en el calendario de una de las competencias amateurs más relevantes de la región.