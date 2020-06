Guatemala reporta el mayor número de fallecimientos por Covid-19

Este miércoles 3 de junio se registró la muerte de 20 personas por el nuevo coronavirus, informó el ministro de Salud, Hugo Monroy.

"Tenemos un día triste, el día con más fallecidos en esta crisis", manifestó el presidente Alejandro Giammattei, quien acompañó al funcionario de Salud.

Se trata de 20 pacientes, 13 hombres y 7 mujeres.

Según el mandatario, esta situación se ha dado debido a que las dos terceras partes de las personas contagiadas llegaron ya en un estado "muy difícil de recuperarlos", dijo.

Giammattei contó el caso de uno de las personas que falleció este día: "No los llevaron a las tres de la mañana al hospital y a las cuatro falleció. Era prácticamente imposible salvarle la vida".

Además pidió: "No tengamos miedo de ir a los hospitales, a los centros de Salud, no nos quedemos en la casa arropados esperando que pase, porque no va a pasar. Si ustedes vieron, las edades de las personas son arriba de los 60 años que fallecieron y todas tenían otros problemas como cardiacos y obesidad".

"Quiero pedirles por favor que vayan a los centros hospitalarios, vayan a los centros de salud. Si tienen fiebre, si tienen muchos mocos, si tienen pérdida del olfato y del gusto, ese es un síntoma. Le pierden el sabor a las cosas y el olor a las cosas. Si nos llegan demasiado tarde, no nos sirve de mucho", manifestó.