Guatemala reprueba en evaluación anticorrupción de Latinoamérica, según estudio

Guatemala quedó en el penúltimo lugar en la evaluación anticorrupción en América Latina. El país se encuentra por encima de Venezuela.

El Consejo de Abogados de Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional realizó un estudio sobre los avances contra la corrupción en los países latinoamericanos entre este 2021-2022.

El resultado arrojó las perores calificaciones para Guatemala, el cual obtuvo un punteo de 3.54 de 10, colocándose en el penúltimo escaño de la lista, únicamente superando a Venezuela.

Los detalles de la evaluación

El informe señaló que se detectaron algunos retrocesos en la independencia y capacidad de las autoridades en Guatemala, México y Perú. En la categoría de Legislación, Guatemala obtuvo 6.00 puntos, la peor calificación por debajo de Panamá (6.20) y Venezuela (6.86).

Otro factor evaluado está relacionado con la capacidad institucional de las autoridades administrativas facultadas para prevenir, investigar, y perseguir actos de corrupción, la cual es baja en el país y alcanzó una puntuación de 2.22 sobre 10. Igualmente, en la implementación de medidas anticorrupción, el país se quedó en el penúltimo lugar con una calificación de 6.2 sobre 10.

The Vance Center’s Lawyers Council for Civil and Economic Rights publishes new report “Latin America Anticorruption Assessment 2021-2022” Read the document here -> https://t.co/bakoTQQRJB #LCEAL21 pic.twitter.com/QaTgYcUhyV — Vance Center (@VanceCenter) March 16, 2022

El estudio señala que el marco normativo anticorrupción de Guatemala es insuficiente para enfrentar la corrupción. Dentro de las deficiencias identificadas, se encuentran la debilidad de los mecanismos para la detección de actos de corrupción y sistemas de alertas, falta de políticas para prevenir la corrupción en el sector público y privado, poca claridad, entre otras.

Así mismo, refiere que los principales desafíos para la aplicabilidad del marco jurídico son la falta de voluntad política y debilidad institucional que se refleja en la falta de independencia de instituciones encargadas de sancionar la corrupción, teniendo personas que en lo individual llevan la carga de esta tarea, sin apoyos institucionales.

"También destaca la creación o modificación de legislación casuística para favorecer a ciertos intereses o personas. Existe una falta de interés en fortalecer el régimen actual de servicio civil para buscar elevar el profesionalismo de funcionarios y empleados públicos", indica el informe.

Los autores del estudio sugieren impulsar mecanismos para la selección de jueces conforme a estándares internacionales que garanticen independencia, así como garantías para la carrera judicial, incluidos mecanismos de profesionalización y de disciplina.

Puede leer el informe completo aquí:

evaluación anticorrcupción