Guatemalteca es asesinada por su joven novio de 24 años en EE.UU.

Un joven fue arrestado como el principal sospechoso del crimen Gumercinda Juárez Vásquez, ocurrido en Maryland, Estados Unidos.

Marciano Luca Ramos, de 24 años, fue detenido por la muerte de Gumercinda Juárez, una guatemalteca de 48 años. Según la policía, el sospechoso y la víctima tenían una relación sentimental.

La investigación preliminar indica que el hombre empujó a su pareja durante una pelea y ella sufrió un golpe mortal en la cabeza.

Juárez Vásquez fue descrita por sus familiares como una mujer trabajadora. Llegó a Estados Unidos hace 19 años y era madre de dos hijos. Uno de ellos reside en la ciudad de Greenbelt, en Maryland, mientras que su hija vive en Guatemala.

"Ella era una persona muy amable, muy querida por muchas personas porque era muy amigable", dijo Stella Juárez, sobrina de la víctima.

Por otra parte, Marciano Luca enfrenta cargos de asesinato en primer y segundo grado. Se encuentra detenido sin derecho a fianza.

"Queremos justicia, queremos que él pague por lo que hizo. Lo único que nosotros pedimos es que se haga justicia y que no dejen que pase de nuevo, porque si lo dejan salir puede estar haciéndolo con otras mujeres. Es lo único que pedimos", expresó Ingrid Juárez, otra de las sobrinas de Gumercinda.

