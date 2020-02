Guatemalteca en China responde a quienes le piden no regresar

Celia Esquivel vive desde hace nueve años en Wuhan, China. Esta ciudad está aislada por ser el epicentro del coronavirus.

La joven compartió los comentarios groseros que ha recibido en sus redes sociales. "Nos va a traer el virus a Jutiapa, hay que sacarle los menudos", escribió un hombre. "Está más contagiada que los chinos", le volvió a comentar.

"Hay personas que de verdad no entiendo sus sentimientos, estoy del otro lado del mundo. Ya he aclarado muchas veces en que no considero volver a Guatemala sin estar segura que no estoy contagiada y aún así hay personas que me 'quieren sacar los menudos'", publicó Celia en su página de Facebook.

Informa en sus redes

Hasta el 31 de diciembre del año pasado, Celia trabajaba apoyando en tours de negocios y turísticos en China, importación de productos y asesorando a quienes quieren aplicar a universidades de ese país, a través de sus redes sociales: "Chapina en China".

Sin embargo, tras conocerse la aparición en Wuhan, de 27 personas diagnosticadas con el "Síndrome Respiratorio Agudo Severo" de origen desconocido, ella decidió usar sus redes para informar acerca de la situación actual, ante la emergencia de lo que luego se denominó "coronavirus".

Las cifras cambian a cada segundo. Hasta el momento, la información oficial más actual indica que hay 72 mil 532 casos confirmados en China. Los casos sospechosos ascienden a 6,242. Han fallecido más de 2 mil personas a causa de este virus y 12,677 se han logrado recuperar.

