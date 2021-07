Guatemalteca narró cómo evitó el secuestro de su hijo en Queens, Nueva York

Dolores Díaz salvó a su hijo de 5 años de ser secuestrado mientras caminaban por las calles de Queens, Nueva York

La madre guatemalteca, Dolores Díaz, salvó a su hijo de 5 años de ser secuestrado mientras caminaban por las calles de Queens, Nueva York y narró su impactante experiencia a los medios estadounidenses.

Luego de este amargo momento, Díaz aseguró a Univisión 41 y el programa "Hoy Día" de Telemundo, que sus hijos están tan traumados que ya no quieren salir a la calle.

Según cuenta, el jueves pasado, aproximadamente a las 8 de la noche, caminaba con sus tres pequeños en Hillside Avenue cuando un sospechoso, a quien las autoridades identificaron como James McGonagle de 24 años, salió de un carro color corinto; él corrió hacia la banqueta y agarró al más pequeño de la familia, que se había adelantado unos cuantos pasos de su madre y sus hermanos.

El hombre lo cargó y lo ingresó al automóvil donde lo esperaba un copiloto. Inmediatamente Dolores trataba de abrir una de las puertas, mientras los 2 hermanos sacaron por la ventana al niño.

"Nunca vi peligro, solo vi un carro estacionado y nunca me imaginé que iban a salir dos personas de ese carro", explicó a Telemundo.

"Yo creo que Dios fue el que me dio las fuerzas y Dios hizo que todo sucediera así rápido, que nosotros actuáramos rápido", dijo a Univisión 41.

El niño de 5 años no resultó herido pero las secuelas del hecho dejaron heridas emocionales en la familia. Tanto la víctima como sus hermanos "están con los nervios bien alterados porque desde la noche que vinimos no podían dormir, no podían cerrar los ojos", expresó.

"Mi hijo no paraba de temblar. Yo lo que quería era salirme de ese lugar pero una muchacha me dijo que tenía que llamar [a la policía] porque la situación era grave" contó, agregando que no pensaba en llamar a las autoridades por temor.

Dolores Díaz de 45 años llegó a Nueva York desde Guatemala 14 años atrás y jamás se imaginó vivir un suceso así en Estados Unidos.

La duda que invade a la guatemalteca, es por qué les ocurrió esto y dijo que si los tuviera enfrente les preguntaría: "¿cuál era su plan?, ¿por qué querían llevarse a mi niño?, ¿para qué lo querían?, ¿qué iban a hacer? No sé, yo pienso muchas cosas".

"Me siento bendecida porque tengo a mis hijos, tengo a los tres y estoy bien", expresó.

"Por aquí es un área donde la policía no se ve, a mí me pasa un caso así y yo muero en el instante", dijo a Telemundo Rosario Cruz, una vecina del área.

La policía ya detuvo a McGonagle quien fue identificado en el hospital de Brookdale, a donde acudió por un asunto médico no relacionado con el suceso. Aún están tras la pista de su acompañante.

