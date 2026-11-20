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Una ingeniera guatemalteca es parte de una misión que contempla vuelos parabólicos a bordo del avión especial Air Zero G.

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La ingeniera guatemalteca Pamela López inició este viernes 20 de noviembre una experiencia científica en condiciones de microgravedad controlada, como parte de una misión que contempla 15 vuelos parabólicos a bordo del avión especial Air Zero G, en Francia.

A las 5:16 horas, López ya se encontraba en la aeronave, en la base aérea de Burdeos, lista para comenzar las maniobras que permiten reproducir breves periodos de ingravidez, similares a los que experimentan los astronautas en el espacio, informó a Nuestro Diario el astrónomo Edgar Castro Bathen.

La ingeniera guatemalteca, Pamela López previo a realizar el experimento en vuelos de microgravedad. (Foto: Redes sociales)

Durante los vuelos, la profesional pondrá a prueba su experimento en un entorno difícil de reproducir en laboratorios convencionales. Según la NASA, estas maniobras generan alrededor de 20 segundos de microgravedad por parábola, tiempo que permite observar fenómenos y llevar a cabo pruebas científicas.

Este tipo de investigaciones también permite estudiar procesos físicos, biológicos y tecnológicos en condiciones distintas a las terrestres, de acuerdo con la Agencia Espacial Europea (ESA).