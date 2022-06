Guatemalteca regresa al lugar donde fue secuestrada de bebé

La sacaron del país cuando tenía 11 meses para ser vendida en Bélgica. Ahora, 34 años después, volvió al lugar que le marcó la vida.

Mariela-Coline Fanon, la guatemalteca que fue secuestrada de bebé y vendida en Bélgica en 1986, volvió al país que la vio nacer.

Fue a través de su cuenta de Twitter, donde la mujer belga por adopción, compartió una imagen que iba acompañada de un conmovedor texto para expresar las emociones que sintió tras visitar el lugar que marcó su vida para siempre.

De acuerdo con la publicación, volvió a poner pie en el sitio donde la secuestraron cuando apenas tenía 2 días de nacida y donde su madre la dio por muerta, luego de que la engañaran.

"Con gran emoción y dolor regresé al lugar de mi secuestro. Aquí es donde los criminales rompieron el corazón de mi madre y la vida de todos nosotros el 7 de noviembre de 1986. Es en familia que cerramos el bucle de nuestra historia".

Aunque en su mensaje publicado la mañana de este lunes 27 de junio, no menciona el nombre del lugar exacto, en su libro: "Mamá no estoy muerta", Mariela-Coline narró que el secuestro ocurrió en el Hospital Roosevelt para posteriormente ser llevada a una vivienda en Antigua Guatemala.

Además, con mucho dolor expresó que ese 7 de noviembre de 1986, su madre recibió la peor noticia, con la que tuvo que vivir por muchos años.

Con gran emoción y dolor regresé al lugar de mi secuestro. Aquí es donde los criminales rompieron el corazón de mi madre y la vida de todos nosotros el 7 de noviembre de 1986. Es en familia que cerramos el bucle de nuestra historia ❤️‍#NuncaMas pic.twitter.com/yG42A5eB1b — Mama, no estoy muerta (@Mamanemuerta) June 27, 2022

Adopciones ilegales en Guatemala

La década de los 80 fue marcada en la historia de Guatemala por la Guerra Interna y porque en ese entonces se registraron muchas adopciones irregulares.

Como ocurrió con Mariela, quien luego de haber sido robada, permaneció por varios meses en una casa cuna y fue vendida en Bélgica en octubre de 1987, casi un año después.

La niña creció feliz en Bélgica rodeada de montañas y primos, pero a los 14 años quiso conocer sus orígenes. “Cuando me miraba en el espejo veía que yo no me parecía a los demás”, recordó.

Los Fanon le dijeron que había sido adoptada en Guatemala y que su nombre era Mariela Sifontes. Entre la documentación encontró una fotografía de su madre y con los años comenzó a consultar publicaciones sobre el país en donde nació.

Sin embargo, sus padres le contaron que había sido abandonada por su madre biológica porque no tenía recursos para cuidarla, pero ellos no sabían la verdadera historia. Fue hasta varios años después y luego de que ella hizo una gran búsqueda de su madre que se enteraron de la verdad.

Así descubrió la verdad

Mariela leyó un artículo sobre adopciones irregulares, empezó a pensar que ella podría ser una de esas niñas y buscó durante años a su verdadera madre.

Hasta que en 2017 encontró a una muchacha muy parecida a ella en Facebook. “Mi hermana creía que estaba de broma cuando la contacté. Tuve que enseñarle una fotografía para que se convenciera de cuánto nos parecíamos”, explicó.

Cuando se reencontró con su madre biológica, en enero de 2018, Mariela pudo atar los cabos sueltos. Su madre le explicó que, a los dos días de nacer, tuvo fiebre y la llevó al hospital. Cuando volvió preguntando por la bebé, le dijeron que había muerto: “Cuando mi mamá quiso ver el cuerpo, le dijeron que no era posible porque yo estaba enterrada en una fosa común”.