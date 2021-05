La guatemalteca que representará al país en evento astronáutico

La joven guatemalteca, Katherinne Herrera, viajará a Dubái para presentar la creación de un simulador de microgravedad de bajo costo.

La presidenta de la Asociación Guatemalteca de Ingeniería y Ciencias Espaciales (AGICE), Katherinne Herrera, fue seleccionada como parte de los 25 Lideres para recibir el Emerging Space Leaders Grant del 2021.

Katherinne Herrera viajará a Dubái para presentar la creación de un simulador de microgravedad de bajo costo.

La joven manifestó estar alegre por el logro alcanzado. "Este logro no solo es mío. Es de todas las personas que me apoyaron y es de todos los guatemaltecos", externó en sus redes sociales.

Este logro no es sólo mío. Es de todas las personas que me apoyaron y es de todos los Guatemaltecos. Estoy más que comprometida en empoderar la educación de Guatemala en todos los niveles educativos, de colegio a universidad.



Sueñen en grande ❤️.https://t.co/tuO8KRt0SU — Kat Herrera (@AstroWira) May 22, 2021

Apoyo a estudiantes y jóvenes profesionales

El Programa de Subvenciones para Líderes Espaciales Emergentes (ESL Grants) permite a 25 estudiantes y jóvenes profesionales de entre 21 y 35 años participar en el Congreso Internacional Astronaútico (IAC por sus siglas en inglés).

Así como en el Taller Naciones Unidas y de la Federación Internacional de astronáutica (ONU / IAF por sus siglas en inglés) y el Congreso de Generación Espacial, ambos celebrados una semana previa al IAC.

La iniciativa data del 2008 y son seleccionados los mejores 25 dentro de un centenar de participantes.