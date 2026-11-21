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La tercera ronda del Women's Amateur Latin America (WALA) fue una buena jornada para las jugadoras guatemaltecas, ya que, las tres que se encuentran en competencia, ascendieron lugares en la clasificación general del torneo, que reúne a las mejores 60 golfistas de Latinoamérica.

El Pulté Golf lució nuevamente impecable, un field perfecto diseñado por Pete Day, fue el escenario perfecto para que las nacionales, Tiffany Moon, Elzbieta Aldana, y Sara Castrillo, demostraran su mejor golf, y escalaran en la clasificación general.

El ascenso más significativo fue el de Moon, quien en las dos primeras jornadas había sido la mejor nacional ubicada en la general. Este sábado, Tiffany ascendió 11 puestos, y de ser 23 pasó a ubicarse número 12 de la tabla, esto gracias a un score de 71, -1 bajo el par. Con ello, la nacional totaliza 217, +1 sobre el par, y se ubica únicamente a dos golpes de entrar en el top 10.

La colombiana, María José Marín, se encamina a obtener el bicampeonato del WALA. Su score de -19 bajo el par, la hace casi inalcanzable. (Foto: WALA)

Aldana también tuvo un buen ascenso en la general. Luego, de dos rondas disputadas, la experimentada jugadora se ubicaba en el puesto 32; pero, luego de esta tercera ronda, Elzbieta se ubica 26, subiendo 6 lugares en la clasificación. La jugadora tiró en esta tercera ronda su mejor score en el torneo: 72, para par. Con ello totalizó 223, +7 sobre el par.

La nacional, Sara Castrillo, volvió a la estabilidad en su juego. Este sábado tiró para 76 (+4), igual que el primer día de competencia, y con ello, logró ascender un lugar en la tabla, y ahora es 56, con un score total de 241, +25 sobre el par.

Por su parte, la colombiana y vigente campeona del WALA, María José Marín, se encamina hacia el bicampeonato. En esta tercera jornada lució nuevamente impecable sobre el field, ya que, tiró para 65, -7 bajo el par, y totalizó 197, -19 bajo el par, un score que la convierte en virtual ganadora, a menos que este domingo ocurra algo catastrófico en el field.

Tiffany Moon es la mejor guatemalteca ubicada en la tabla general. La nacional se ubica en el puesto 12, y se encuentra únicamente a dos golpes de entrar en el top 10. (Foto: WALA)

La mexicana Alexis Lamadrid, quien fue la primera líder del torneo, continúa en el segundo puesto de la general, en la tercera ronda tiró 72, para par, y totaliza 205, -11 bajo el par, a ocho golpes de Marín, algo que se ve difícil de alcanzar y superar en el día final, pero en field cualquier cosa puede pasar.

En el ter puesto se encuentra la colombiana, María Isabella Erricheto, quien ha realizado un torneo muy estable, y con ello, cuenta con un score total de 208, -8 bajo el par. Este domingo deberá mantener su estabilidad, ya que únicamente a dos golpes se encuentra la puertorriqueña, Sofia Rivera, quien se ubica en el cuarto puesto de la general, con un total de 210, -6 bajo el par.