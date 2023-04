¿Quién es el guatemalteco que apoyará a las jóvenes a participar en el Mundial de Matemáticas?

OTRAS NOTICIAS: Las jóvenes que buscan apoyo para ir a competir al mundial de Matemática

Luis Von Ahn, el guatemalteco el fundador de las compañías Duolingo, ​Captcha y Recaptcha, se ha interesado en el caso de las jóvenes estudiantes de secundaria que representarán al país en el Mundial de Matemáticas que se llevará a cabo del 2 al 13 de julio en Chiba, Japón.

Ana Julia Rojas y Aby Enríquez han solicitado ayuda económica a través de la plataforma GoFundme donde esperan recaudar US$12 mil para cubrir gastos del viaje.

Al cierre de esta nota se han logrado donaciones por US$ 1,379. No obstante, el caso ha cobrado notoriedad y en las redes sociales, la periodista Jeanelly Dabeyba se sumó a la petición de ayuda.

Su mensaje fue leído por Von Ahn, quien respondió: "Hola. Yo me encargo. ¿Podría decirles que me contacten? Me puede mandar un DM por Twitter". Por su parte, Dabeyba informó que Von Ahn ya tiene la información de las jóvenes y está coordinando con ellas la ayuda.

Ana Julia y Aby son estudiantes del colegio Capouilliez del nivel diversificado y estarán por graduarse en 2024. Han representado Guatemala en competiciones centroamericanas y del Caribe. Rojas logró una mención honorífica en la edición 2022.