Final Fantasy: Diego Contreras habla de su trabajo para juego de PS5

El productor guatemalteco volvió a sorprender con su trabajo audiovisual, esta vez con un tráiler de videojuego para Play Station 5.

A principios de junio se estrenó el tráiler oficial del famoso videojuego "Final Fantasy XVI: Requiem", disponible para la consola PlayStation 5.

Dicho adelanto fue dirigido por el guatemalteco Diego Contreras, quien ha sido creador de varios proyectos para distintas marcas internacionales.

En una entrevista para Soy502, Contreras reveló más detalles sobre su experiencia creando el tráiler del esperado juego de video de la mano de LoveSong Los Ángeles, y los proyectos en los que se encuentra trabajando actualmente.

El tráiler:

El tráiler con duración de 3:41 minutos fue grabado en locaciones reales de Croacia, desde grandes ciudades medievales, playas, islas desiertas, bosques y hasta castillos abandonados.

¿Cómo te contactaron para llevar a cabo el proyecto?

"El primer contacto fue a finales de diciembre del 2022 vía Square Enix (creadores de Final Fantasy) y su agencia de publicidad Anomaly LA. Tuvimos una llamada inicial con el equipo donde se hablaron detalles privados del juego y me compartieron la idea básica para el film.

A partir de esa llamada participé en un "pitch" (competencia) contra otros dos directores mundialmente. Te dan una semana para escribir tu propia versión del guion y crear un documento visual para darles una idea exacta de cómo va a ser cada momento y detalle de tu film.

Escogieron mi idea como la ganadora y de una vez empezamos el proceso de pre-producción a finales de Enero 2023.También tuve el chance de jugar una versión beta de Final Fantasy 16 para inspirar cada momento del guion y asegurar que cada detalle (casting, vestuario, props, locaciones, etc.) fueran 100% fiel al mundo e historia del juego".

Todas las escenas fueron grabadas en Croacia. (Foto cortesía: Diego Contreras)

¿Cuánto tiempo te tomó realizarlo y cuántas personas fueron parte?

Tuvimos tres meses para pre-producción, de enero hasta mitad de marzo 2023. Estuve un mes en Croacia haciendo "scouting" de locaciones, casting, y trabajando con los equipos de arte, vestuario y de VFX para crear cada detalle que ves en el film final.

Casteamos un total de 30 actores y 150 extras. La filmación se dio a mitad de marzo por solamente tres días. Y luego la post-producción fue de dos meses para edición, color, sonido, y un trabajo muy extenso de 3D y VFX.

Fue un crew muy grande. Alrededor de 250 personas participaron en la creación final del film, incluyendo el crew, actores, y equipos de post-producción atreves de varios departamentos y compañías. Una experiencia totalmente increíble.

¿Cómo fue la experiencia de realizarlo?

Fue una experiencia totalmente increíble. Desde niño he sido fan de los videojuegos y uno de mis sueños desde que empecé a dirigir comerciales en EE.UU fue poder algún día dirigir un comercial para videojuegos de Xbox o Playstation.

Fue un tremendo honor haber sido escogido y poder traer por primera vez el mundo de Final Fantasy al cine con este tráiler. Aunque el resultado final es un video de tres minutos y medio, el proyecto requirió casi cinco meses de trabajo intenso para asegurar que cada detalle de la visión original fuera plasmado en la pantalla, y que todo fuera fiel al mundo de este juego y franquicia tan icónica.

Sabíamos que las expectativas para este film de los millones de fans alrededor del mundo iban a ser muy grandes. Nunca se había filmado un comercial "Live Action" para este juego. Así que obvio teníamos muchos nervios antes de lanzar el tráiler. Pero Gracias a Dios la reacción de los fans en YouTube ha sido tremendamente positiva y eso nos trajo mucha alegría y orgullo.

El guatemalteco, Diego Contreras, dirigió el trailer oficial del videojuego "Final Fantasy XVI: Requiem".



¿Algún inconveniente durante la realización del proyecto?

Realmente lo más complicado fueron las locaciones en Croacia y el poco tiempo que teníamos para filmarlas. Un film a este nivel de producción y visuales generalmente se filmaría en un set con pantallas verdes o en un LED Volume como lo ves en shows como Mandalorian. Esto facilita la producción enormemente.

Pero mi visión siempre fue luchar para que el mundo de este film se sintiera 100% real, con mucha textura y ambientes que te transportaran a un mundo medieval como el de Final Fantasy 16. Así que filmamos todo en locaciones físicas y reales, algo que para mí eleva el look del film a un nivel mucho más impactante visualmente, pero es algo que también viene con muchas complicaciones..

Cuando tenés solo tres días de filmación esto nos dejaba como con alrededor de 30 minutos para filmar cada escena. Así que como director te toca entre en modo auto-pilot. No hay chance de dudar nada, sino que vas filmando cada escena sabiendo que no tenés tiempo para errores. La comunicación con tu equipo y los actores se vuelve como una operación militar para asegurar que todo está moviéndose a perfección.

El "Behind the scenes" del tráiler del videojuego "#FinalFantasy XVI: Requiem", dirigido por el guatemalteco Diego Contreras.



¿Alguna experiencia detrás de cámaras que quieras contar?

La primera mañana de filmación fue realmente mágica y surreal. Luego de tres meses de preparación, por fin pude ver todo el fruto de nuestro trabajo hecho realidad en persona.

Me acuerdo salir a las 6:00 am. de mi hotel en Sibenik, y mientras caminaba hacia la plaza central del pueblo vi más de 100 extras ya vestidos con sus trajes medievales, con espadas, carruajes, etc.

El departamento de arte había trabajado la noche entera decorando el pueblo para poder filmar en 360 grados. Caminando por el pueblo entre actores, cámaras y luces me sentí realmente transportado a un mundo medieval. Casi como estar en un Kings Landing de Game of Thrones.

Fue uno de esos momentos mágicos donde no te queda más que agradecer a Dios por la oportunidad de poder trabajar en algo tan especial como esto.

¿Qué proyectos vienen para Diego Contreras?

Estoy en edición de varios proyectos, pero el más especial es un cortometraje/video musical para Gaby Moreno. Es un concepto ciencia ficción con muchos efectos especiales.

Es un film muy único e inesperado que filmamos en Guate y en Los Ángeles. Estamos trabajando duro para terminarlo y no puedo esperar a compartirlo este año con ustedes.

