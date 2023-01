Guatemalteco es designado jefe de batallón de bomberos en EE.UU.

Un guatemalteco destaca al convertirse en el primer latino en dirigir un batallón de bomberos en Estados Unidos

OTRAS NOTICIAS: Así fue el debut del primer modelo guatemalteco para Louis Vuitton

El medio WCNC narra que Soto nació en Guatemala y llegó por primera vez a EE.UU. con el deseo de ingresar a una rama de las fuerzas armadas estadounidenses como lo hizo su padre. Un año después de mudarse a Charlotte, en 2002.

Soto pasó su prueba de ingreso a Charlotte Fire y 20 años después de unirse al equipo, fue recientemente ascendido.

"Me mudé a los Estados Unidos cuando tenía 18 años", dijo Soto a Charlotte Fire. "Afortunadamente, me enseñaron inglés cuando iba a la escuela en Guatemala, pero poco del vocabulario que aprendí tenía algo que ver con el servicio de bomberos. No sabía qué era una boca de riego. No sabía qué era un mazo, nada relacionado con ser bombero", comentó.



Dos décadas después, el jefe de bomberos de Charlotte, Reginald Johnson, designó a Soto como jefe de batallón. El pasado viernes 20 de enero, Soto estuvo rodeado de su familia, incluidos los que viajaron desde Guatemala para presenciar su ascenso. También estuvo presente el equipo de Charlotte Fire.

* Con información de WCNC