Guatemalteco logra primer lugar en ranking de Fisicoculturismo

El guatemalteco Erick Sánchez obtuvo el primer lugar del ranking mundial 2020 de Fisicoculturismo.

A través de una publicación de Facebook, The International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB), dio a conocer a los primeros lugares de todas las categorías.

Sánchez logró el primer puesto en el Classic Bodybuilding.

Erick ha sido en dos ocasiones subcampeón mundial y fue el primer guatemalteco en convertirse en profesional de la IFBB.

Según reveló en una entrevista que concedió en mayo de 2020 a la CDAG, Sánchez contó que de niño soñó con ser futbolista profesional hasta que conoció el fisicoculturismo y dejó el balón para cultivar su cuerpo.

A los 21 años, se convirtió en el primer guatemalteco en conseguir el carné Pro que otorga la International Federation of Bodybuilding and Fitness (IFBB), lo que le permite competir en los eventos de élite a nivel mundial.