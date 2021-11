Editorial guatemalteca recibe premio en Estados Unidos

La Asociación de Editores Estadounidenses (AAP) premió a una editorial guatemalteca por su trabajo en la defensa de la libertad de expresión.

La AAP anunció que ha otorgado el Premio Internacional Libertad para Publicar / Jeri Laber a "F&G Editores" y a su fundador Raúl Figueroa Sarti. El comunicado señala que Figueroa Sarti "a menudo ha arriesgado su seguridad personal para publicar libros que alegan racismo, corrupción y violencia patrocinada por el gobierno".

“Más allá de un reconocimiento a mi labor editorial en Guatemala, me parece muy relevante que se preste atención a nivel internacional a los riesgos que hoy vive la libertad de expresión y publicación, tanto del gobierno central como de los grupos económicos más poderosos de Guatemala que temen sus privilegios”, dijo Sarti, quien fundó F&G Editores en 1993.

Maria A. Pallante, presidenta y directora ejecutiva de la asociación de editores, dijo en un comunicado que Sarti merecía elogios “por su extraordinario compromiso con los autores y lectores a pesar de las serias y numerosas amenazas que ha tenido que soportar”.

El Premio Internacional a la Libertad de Publicación se estableció en 2002 y destaca a editoriales de fuera de los Estados Unidos. Entre los ganadores recientes se incluyen la editorial Jagriti Publishing House, con sede en Bangladesh, y NB Publishers de Sudáfrica.