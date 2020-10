El guatemalteco Leo Rosales se tomó orgulloso, una fotografía, luego de participar por primera vez en 28 años, como ciudadano de EEUU, en las elecciones del país del norte.

Rosales creció en Guatemala y se mudó, pues su esposa, Carmen Rosales, es de Michigan, Estados Unidos.

Ambos se conocieron cuando Carmen se mudó a Guatemala para enseñar inglés, pronto la pareja se enamoró, se casó en 1991 y vivió en Guatemala un año y medio. Al mudarse al país del norte, tuvieron 3 hijos.

El clima para Rosales fue lo más duro: "Era demasiado frío para mí, por eso nos mudamos a Virginia en 1999".

Leo trabaja en la concesionaria de Honda en Christiansburg y ha permanecido en el negocio de autos por 32 años.

Ciudadanía estadounidense

A pesar de que Leo llevaba años como residente en Estados Unidos, aún no era ciudadano. "No fue por no intentarlo, tomó tiempo y dinero", aseguró.

En medio de la crisis del coronavirus, Leo decidió continuar el proceso, a pesar de no ser un camino fácil y su determinación lo hizo seguir adelante.

"Tomo tiempo, especialmente este año, quería poder votar, pero con el Covid, la oficina a la que tenía que ir estaba en Virginia Beach", contó.

"Tuve que ir tres veces y luego dos veces a Virginia Occidental", agregó.

Al final, 3 semanas atrás, se convirtió oficialmente en ciudadano de los Estados Unidos.

"Si alguien necesita un pequeño empujón para hacer lo que tenga que hacer para finalizar su ciudadanía, simplemente siga adelante y termine, solo así eres estadounidense", dijo.

Leo Rosales votó por primera vez como ciudadano estadounidense. (Foto: Dogwood)

Votar no era su única motivación, también lo era su familia, quería ser ciudadano del mismo país que su primer bisnieto.

"Ahora soy bisabuelo, el bebé iba a nacer el 7 de noviembre pero se adelantó", dijo.

Debido al nacimiento anticipado del pequeño, los planes de votar también cambiaron, él y su esposa se apresuraron a ir a las urnas el miércoles pasado y aprovecharon la nueva oportunidad de votación anticipada de Virginia para pasar tiempo con su hija en su nueva etapa.

Leo dijo que planea votar en todas las elecciones de Estados Unidos de ahora en adelante.

"Se siente muy bien, ahora puedo ser parte de cada proceso, cada voto cuenta, quiero que me tomen en cuenta, quiero al menos poder opinar, algunas personas pueden y no votan ", dijo.

