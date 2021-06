Cristian Echeverría, el guatemalteco convertido en la voz oficial de los Raiders de Las Vegas

El guatemalteco Cristian Echeverría es un apasionado del deporte, como periodista ha logrado entrevistar a los astros de distintas disciplinas y hoy es el narrador oficial de los Raiders.

Cada vez que hay un encuentro de los Raiders de Las Vegas, Nevada, miles de latinos escuchan la narración del guatemalteco Cristian Echeverría, nombrado como la voz oficial en español del equipo de la NFL.

Cristian es el narrador institucional de la formación deportiva para todo el sistema de radio de los Raiders que se distribuye en California, Nevada y la Costa Oeste de Estados Unidos, donde reside la mayor parte del mercado latino, también presta su voz en apariciones especiales del equipo para la comunidad latina.

Echeverría narra todos los encuentros de los Raiders para la comunidad latina. (Foto: Cristian Echeverría)

Echeverría es un apasionado del deporte, como periodista ha logrado entrevistar a los astros de distintas disciplinas y contó a Soy502 cómo llegó donde está.

"Vine hace 20 años a Estados Unidos y trabajé en 'La Opinión' durante 10 años. Me tocó cubrir copas del mundo, llevo 4 como corresponsal, así se me abrieron muchas puertas, una de ellas fue en ESPN Deportes Radio, también fui el primer bloguero centroamericano para 'Marca' de España y corresponsal de AFP en boxeo", narró Echeverría.

"Me mudé a Las Vegas en 2010 porque me contrató la UFC como su vocero en español. Luego de 5 años terminó mi contrato y me quedé en la ciudad haciendo freelance en coberturas de artes marciales mixtas y boxeo para varios medios", contó, agregando que estos son los deportes más seguidos en la Ciudad del Pecado.

El guatemalteco junto a David Beckham y Junior dos Santos, excampeón de los completos del UFC. (Foto: Cristian Echeverría)

"De pronto hubo un boom con el Fútbol Americano y se construyó un estadio, a partir de esto se abrió una convocatoria para la voz institucional de los Raiders y se hizo un casting. Participé junto a gente de México y Sudamérica, gracias a Dios me eligieron a mí. Inicié en el 2020 sin público debido a la pandemia, fue una temporada atípica, sobre todo en un estadio nuevo de 65 mil personas, pero esta temporada abrirá al público", expresó.

Cristian inició en el periodismo deportivo a los 17 años y en el año 2000 decidió buscar nuevas oportunidades en Estados Unidos. Fue corresponsal de Nuestro Diario en EE.UU entre el 2003 y el 2008.

Cristian Echeverría durante su trabajo en la UFC junto a Mike Tyson. (Foto: Cristian Echeverría)

Acerca de su labor como guatemalteco y de cómo llegó donde está expresó: "El periodismo es la carrera más agradecida del mundo, por eso hay que ejercerla con corazón".

Cristian con estrellas de talla mundial. (Foto: Cristian Echeverría)

Cristian ha cubierto disciplinas como el boxeo y las artes marciales mixtas. (Foto: Cristian Echeverría)

"Vine hace 20 años a este país con 40 dólares persiguiendo un sueño y gracias a Dios tengo 27 años de carrera", dijo el guatemalteco en una entrevista a Telemundo.

