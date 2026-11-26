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Un grupo de jóvenes guatemaltecos ganaron una convocatoria promovida por los productores de "The Chosen" para la sexta temporada para crear la campaña de promoción para Netflix Latinoamérica.

Estudiantes de la Universidad Rafael Landívar, de las carreras de Teología, Mercadotecnia y Ciencias de la Comunicación representaron al país con su trabajo, compitiendo con estudiantes de Colombia, Chile, México, Argentina e incluso otras universidades del país.

Los estudiantes se encuentran grabando la campaña oficial para Netflix. (Foto: Mariandré Meighan)

Mariandré Meighan Quezada, Lucía Tellez Marroquín (Mercadotecnia), Allan Joab Leiva Carrillo y Jose Sierra Arriaza (Ciencias de la Comunicación) y María Silvia Carolina Da'Costa Aldaz (Teología), ve su esfuerzo reflejado en las redes sociales de la plataforma de streaming.

Preparativos para la campaña The Chosen. (Foto: Mariandré Meighan)

"Hace unas semanas, junto a un equipo de compañeros representamos a Guatemala en una competencia latinoamericana para crear la campaña de marketing de la nueva temporada de The Chosen y ganamos el primer lugar, superamos a universidades de toda la regiónm ya estamos trabajando de la mano con The Chosen Latinoamérica para ejecutar nuestras ideas, estamos emocionados", expresó Mariandré Meighan a Soy502.

Su trabajo de dos meses crearon toda una estrategia que se verá reflejada muy pronto, aún se desconoce la fecha de lanzamiento de los materiales creados por los guatemaltecos.

Guatemala venció a estudiantes de distintos países de América. (Foto: Mariandré Meighan)

¿Qué es "The Chosen"?

Conocida en español como "Los elegidos" es una serie de televisión de drama histórico que narra la vida y el ministerio de Jesús de Nazaret en la Judea y Galilea del siglo I.

Cuenta la vida de Cristo a través de la mirada de quienes lo conocieron y lo siguieron, como Simón Pedro, María Magdalena, Mateo y Nicodemo.

Explora las emociones, dudas y vidas cotidianas de estos personajes antes y después de encontrarse con él.

Momentos para compartir. Foto: Mariandré Meighan

Fue creada y dirigida por Dallas Jenkins y protagonizada por Jonathan Roumie como Jesús, junto a Elizabeth Tabish, Shahar Isaac y Paras Patel.

El proyecto destacó por financiarse mediante crowdfunding con aportes de los propios espectadores, actualmente se estrenará la sexta temporada.

Los estudiantes se unieron para este reto. (Foto Mariandré Meighan)

¿Dónde ver "The Chosen"?

En las plataformas Prime Video y Netflix. Los primeros episodios a están disponibles. El 29 de noviembre se estrena el capítulo 5 y el 6 de diciembre con el capítulo 6.

La película "The Chosen: La Crucifixión" llegará a los cines en marzo del 2027.