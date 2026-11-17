La afición guatemalteca dijo presente en el estadio de la selección canadiense para el duelo decisivo contra la Hoja de Maple.
OTRAS NOTICIAS: México con la obligación de remontar ante Jamaica para clasificar
A pesar de las bajas temperaturas y la distancia, la afición guatemalteca dijo presente en el BMO Field de Toronto para acompañar a la Selección Nacional en el partido de vuelta frente a Canadá, por los cuartos de final de la Liga de Naciones.
Cientos de chapines llegaron al estadio para alentar a la Azul y Blanco. Entre ellos hubo guatemaltecos que viajaron para apoyar al equipo de todos y otros que residen en Canadá y aprovecharon la oportunidad para estar cerca de la Bicolor.
Muchos lucieron sus camisolas, llevaron banderas y otros distintivos nacionales, con los que dieron color a las tribunas y demostraron su cariño por la selección.
Ni los 3 grados centígrados que marcaba el clima impidieron que los aficionados hicieran sentir su apoyo a los dirigidos por Luis Fernando Tena.
Con sus porras y muestras de aliento, buscaron que los jugadores se sintieran como en casa durante una complicada prueba como visitantes.