Los guatemaltecos ya pueden sentir el nuevo aroma de Shakira

Gracias a Perfumerías Fetiche tuvimos la gran oportunidad de participar, virtualmente, en una conferencia de prensa con Shakira, quien presentó la versión más seductora de Dance, un perfume inspirado en uno de sus icónicos movimientos de cadera.

Al hablar sobre el proceso de creación de la nueva fragancia Dance Midnight, Shakira comentó que se involucra de inicio a fin, desde el concepto del nombre, hasta la creación de la misma, convirtiéndose en un proceso de exploración.

Esta es una fragancia con actitud y personalidad siendo más nocturna, más terrenal, femenina y sensual, que invita a sentirte bien contigo misma.

“ Dance Midnight tiene personalidad pero no es demasiado agresiva. Es un poco sutil, dulce y también nocturna como yo, que muchas veces no hay quien me ponga a dormir. ”

Shakira

, al hablar de las similitudes de la fragancia con ella.