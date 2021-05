Guillermo Castillo: "¿20 años preparándose para esto?"

El vicepresidente Guillermo Castillo utilizó las redes sociales para criticar las denuncias por corrupción contra el Gobierno de Alejandro Giammattei.

En una serie de publicaciones, el vicepresidente de Guatemala, Guillermo Castillo, compartió su inconformidad por los señalamientos de corrupción en funcionarios de Gobierno. Destacó el caso de nepotismo en el Ministerio de Educación, investigación revelada por Soy502.

Además, habló sobre las denuncia de las pruebas falsas para detectar el Covid-19 y el reciente hallazgo de más de 4 mil pruebas arruinadas en un hospital de Escuintla, lo cual equivale a más de Q3 millones en pérdidas para el Ministerio de Salud.

"En 2.8 meses concluye el Gobierno actual ¿20 años preparándose para esto? No nos merecemos una administración así. Por mucho no se acerca a un admirador mucho menos a un Estadista. Como ciudadano también requiero seriedad. Estoy muy solo dentro del Gobierno pero haré mi esfuerzo", dijo en su cuenta de Twitter.

En 2.8 meses concluye el Gobierno actual. 20 años preparándose para esto?

Según Castillo, su pronunciamiento lo hizo en calidad de ciudadano guatemalteco, enfatizando sobre la mala gestión de la actual administración del Gobierno, por lo que condena el nepotismo en el Ministerio de Educación (Mineduc), el opaco procedimiento de adquisición de vacunas rusas y pruebas vencidas y falsas de Covid-19.

Además, el vicemandatario destacó que se trabajó por más de 20 años para llegar a la presidencia y las gestiones han deja mucho que desear y que exige seriedad por parte de las autoridades del país, mientras que él se encuentra trabajando solo en el gabinete.

"Este es un gran país. Lo hemos dicho muchas veces. Lleno de gente formidable. Luchadora. Emprendedora. Como ciudadanos nos merecemos una Guatemala diferente. Más que al Presidente, ruego al Consejo de Ministros reaccionar. Nada es para siempre. La factura llegará tarde o temprano", comentó en la red social.

El presidente Alejandro Giammattei no ha compartido un pronunciamiento por estas declaraciones.