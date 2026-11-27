-

De momento se cuentan con albergues en cuatro departamentos del territorio guatemalteco.

La disminución de las temperaturas durante las noches y madrugadas mantiene en alerta a las autoridades, que habilitaron albergues para personas que no cuentan con condiciones adecuadas para protegerse del frío.

Los espacios funcionan por ahora en los departamentos de Guatemala, Sololá, Alta Verapaz y Quetzaltenango.

Valeria Urizar, portavoz de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred), informó que los centros reciben a personas en horario de 18:00 a 6:00 horas del día siguiente, como medida de resguardo ante las bajas temperaturas.

Los albergues están habilitados en horarios de 6 p.m. a 6 a.m. del día siguiente. (Foto: Conred)

El Insivumeh prevé que el frío persista en los altiplanos central y occidental, donde los termómetros podrían descender entre 3 y 5 grados Celsius, mientras que en la capital se esperan mínimas de 11 a 13 grados, aunque durante el día el ambiente será cálido.

Además, para el lunes 30 de noviembre se prevé el acercamiento de un frente frío débil al norte de la península de Yucatán, que podría incrementar la nubosidad y las lluvias en el norte y Caribe del país.