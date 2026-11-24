El ataque ocurrió durante la tarde de este lunes 23 de noviembre, dejando a un conductor gravemente herido.
EN CONTEXTO: Carro queda cruzado en pleno tráfico del bulevar Liberación tras ataque a conductor
Un ataque armado contra un conductor en el bulevar Liberación ha ocasionado complicaciones en el tránsito esta tarde de lunes 23 de noviembre.
Debido a que el auto de la víctima quedó cruzado sobre la vía, las autoridades de tránsito han habilitado un carril reversible desde el Reloj de Flores, sobre el bulevar con sentido al occidente.
Este carril pretende agilizar el paso hacia bulevar Los Próceres, Avenida Reforma y Las Américas.
Tras el ataque, el conductor fue trasladado de emergencia hacia un centro asistencial.