Habla la madre del niño abandonado en la frontera de EE.UU.

La madre del pequeño abandonado en la frontera de EE.UU. fue puesta en libertad, luego de haber sido secuestrada en México.

Meyling del Socorro Obregón, la madre del niño que apareció abandonado en la frontera de Estados Unidos, finalmente fue liberada tras su secuestro en México y, según su hermano, ya pudo hablar con su hijo.

La mujer, de origen nicaragüense, fue presuntamente secuestrada en México tras emigrar junto a su hijo hacia Estados Unidos.

El menor, Wilton Gutiérrez, de 10 años, fue hallado solo vagando junto a la frontera a inicios de mes. Su madre fue liberada ayer, según ha contado su familia, aunque se desconocen aún las circunstancias.

“No tengo palabras para explicar la alegría tan grande de volver a abrazar a mi niño y saber que estamos bien los dos”, dijo la mujer a su hermano Misael Obregón durante una llamada telefónica cuando éste era entrevistado por Noticias Telemundo.

La historia

Obregón había sido secuestrada junto a su hijo luego de ser devueltos a México por las autoridades migratorias estadounidenses, justo cuando intentaban cruzar la frontera de manera ilegal.

El menor fue liberado después de que su tío pagará 5 mil dólares por el rescate, según explicó el hombre, que vive en Miami, Florida.

Hasta ahora se desconocen las circunstancias de la liberación de la madre.

Al ser cuestionada sobre cómo logró su liberación, la mujer se limitó a decir: "No quiero hablar de eso en este momento, quizás me voy a llevar un tiempo".

"Veía por las noticias, no sé, no le podría explicar, solo me dijeron que me alistara, que no les convenía tenerme ahí y que me iban a ir a dejar a otro lugar y me fueron a dejar a una parte sola, abandonada", agregó.

Según su relato, fue llevada a un punto fronterizo, donde se entregó a las autoridades.

Escúchala aquí:

Por fin pudieron hablar

Este miércoles, madre e hijo pudieron hablar, pues el niño está en un albergue en Brownsville, Texas.

“Le dije que no se preocupara, que no llorara, que todo iba a salir bien y que pronto íbamos a estar juntos”, aseguró la madre.

El pequeño se hizo viral luego de que se publicarán las imágenes del menor pidiendo ayuda a un agente fronterizo.

Entre lágrimas, el niño dijo que estaba solo que lo habían dejado "botado".

Estas son las imágenes: