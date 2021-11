Habló el hombre gato: “Veo a mi madre todas las noches”

El israelí Gilad Gil Pereg no hablaba desde que fue detenido en 2019 por el doble crimen de su madre y de su tía en Guaymallén, en Argentina.

“Yo veo a mi madre que me habla en la cabeza. Me dice que está secuestrada en un lugar oscuro. Que mi vieja está muerta, es mentira. No vi una foto, no vi nada. No sé donde están. La policía y la fiscalía ocultaron los cuerpos en mi terreno”, dijo el sindicado conocido como “el Hombre Gato”.

Este 2 de noviembre, el ingeniero electrónico israelí Gilad Gil Pereg rompió el silencio desde que fuera detenido en enero de 2019 por los crímenes de Pyrhia Saroussy y Lily Pereg, cuyos cuerpos fueron encontrados en su casa.

Gil Pereg apuntó en su declaración contra la Policía y la Fiscalía: “Yo siempre he querido a mi madre y a mis hijos (sus gatos). Jamás podría hacerles algo. Pero armaron allanamientos en mi casa y no encontraron nada; y después aparecieron estos cuerpos el sábado, que no sé de quiénes son porque no los vi”, sostuvo.

Y reafirmó su versión: “Mi madre y mi tía siguen vivas. Han sido secuestradas y están en un lugar oscuro del que no pueden salir. Mi madre me habla todas las noches, dentro de mi cabeza. Me dice que tengo que salvarla, y yo le digo que no puedo porque estoy encerrado. Es mentira que han encontrado los cuerpos en el terreno mío. Y si encontraron algo, fue algo plantado”.

“Me culpan porque vivo de forma rara, precaria, de forma no común como la de ustedes”, consideró el acusado ante el jurado.

Durante su declaración, el acusado recordó cómo era su vida en Israel.

“He vivido en una burbuja cerrada. Yo comprendí al abrir los ojos. Después de que los abrí en la Universidad fui al Ejército, vi lo malo que hacen y no pude aguantar la presión por las cosas que hacen ahí. Después de eso estuve ocho meses encerrado en la habitación de la casa”, afirmó.

“Me costó mucho estudiar porque tengo enfermedades mentales, como paranoia. Vi cómo era el mundo y entendí que era muy feo. No podía vivir así ni tener relaciones con nadie: las únicas personas que estaban conmigo eran mi mamá y mis abuelos”, continuó su relato.

En ese contexto, aseguró Pereg, decidió “vivir como un gato”, motivo por el cual poco después fue internado.

Gilad Gil Pereg es acusado de la desaparición de su madre y su tia.

“Andaba desnudo en la calle y comía alimento en el piso. Entonces mi madre me dijo que me fuera a vivir a otro lado y que ella me mandaría plata”.

Pereg está acusado del delito de homicidio agravado por el vínculo de su madre, Pyrhia Saroussy, y el homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego de su tía Lily, por los que podría ser condenado a prisión perpetua.

La defensa insiste que su cliente padece una condición psiquiátrica y pide la inimputabilidad.