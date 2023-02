¿Habrá bloqueos este miércoles en la ciudad de Guatemala?

Una imagen que circula en redes sociales asegura que este miércoles se realizarán bloqueos en la ciudad de Guatemala. Sin embargo, la Policía Municipal de Tránsito (PMT) aclaró la situación.

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la ciudad de Guatemala confirmó que la imagen que circula en redes sociales, la cual alerta por bloqueos en la capital, es falsa debido a que no existe una solicitud o notificación de algún bloqueo en la ciudad.

Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, aseguró que este Miércoles de Ceniza 22 de febrero, el servicio del Transmetro continúa sin cambios, y de registrarse alguna situación que amerite su desvío, se notifica en redes sociales oficiales.

QUE NO LO ENGAÑEN, QUE NO LE MIENTAN



Ciudad Guatemala



No hay solicitud, ni documento, menos notificación de bloqueos en ciudad capital.



Servicio TRANSMETRO sigue a sus órdenes en horarios y rutas habituales.



Por cambios o desvíos siempre avisamos en redes institucionales. pic.twitter.com/89bh9bhVsx — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) February 22, 2023

¡Tráfico será más intenso!

Montejo explicó que este miércoles 22 de febrero el tránsito vehicular será más intenso debido a que la mayoría de los padres de familia han acomodado sus horarios por el reinicio generalizado de clases, esto hace que la cantidad de viajes incremente tanto en la mañana como en las tardes.

"A partir de la presente fecha, tendremos más viajes en la capital, por la relación laboral y educativa", aseguró Montejo.

Además, explicó que el 80% del 1.2 millones de vehículos que circulan en la ciudad, pertenecen a municipios vecinos que ingresan por lo laboral y educativo.

Las rutas de mayor tránsito



Montejo explicó que las rutas con mayor tránsito serán: