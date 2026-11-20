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España y Francia se medirán en cuartos de la Liga de Naciones 2027. Conoce las fechas, el sorteo y los otros cruces.

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Siempre rivales en las grandes citas de los últimos años; España, vigente campeona mundial y europea, se reencontrará con Francia en los cuartos de final de la Liga de Naciones, según el sorteo celebrado este viernes en la sede de la UEFA, en Suiza.

La selección francesa de Zinedine Zidane, que terminó primera de su grupo, tendrá la ventaja de jugar el partido de vuelta en casa.

Los encuentros están previstos del 25 al 30 de marzo de 2027, antes de una Final Four del 9 al 13 de junio de 2027 en uno de los cuatro países clasificados.

Campeona del Mundial 2026 y de la Eurocopa 2024, la Roja es la referencia absoluta del planeta fútbol, aunque acaba de sufrir una derrota en casa ante Inglaterra (3-2), que puso fin a una racha récord de 44 partidos oficiales consecutivos sin perder en el tiempo reglamentario.

Los Bleus de Zidane intentarán por fin tomarse la revancha contra un equipo que los ha dominado claramente en sus tres últimos enfrentamientos: en las semifinales de la Eurocopa 2024 (2-1), de la Liga de Naciones 2025 (5-4) y del Mundial 2026 (2-0) en Dallas.

The UEFA Nations League quarter-final draw ✅ #NationsLeague https://t.co/LmcE2aZAiy — UEFA EURO (@UEFAEURO) November 20, 2026

Sin embargo, en la Liga de Naciones Francia le ganó el título a España en 2021 en San Siro, en una final marcada por un gol en potencial fuera de juego de Kylian Mbappé que provocó un cambio en la regla.

Sabor especial para Zidane y Mbappé

Este choque tendrá asimismo un sabor muy especial para Zidane, leyenda del Real Madrid como jugador y entrenador, que además vive en la capital española, y para el capitán Mbappé, la gran estrella actual del gigante blanco.

En las otras eliminatorias, Inglaterra tendrá el factor cancha a su favor ante Noruega, en una reedición de los cuartos del pasado Mundial que ganaron los Tres Leones (2-1 tras prórroga) en Miami.

Países Bajos, con Xavi Hernández en el banquillo, se enfrentará a Portugal, que da sus primeros pasos sin Cristiano Ronaldo, retirado de la escena internacional hace dos semanas y que defiende título en esta segunda competición continental.

Finalmente Alemania, con Jürgen Klopp encargado de su reconstrucción, juega contra Bélgica.

Cuartos:

España - Francia

Noruega - Inglaterra

Países Bajos - Portugal

Bélgica - Alemania

Semifinales y final (9-13 junio 2027):

Ganador España/Francia - Ganador Países Bajos/Portugal

Ganador Noruega/Inglaterra - Ganador Bélgica/Alemania

*Con información de AFP