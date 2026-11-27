La plataforma informática de la Fuerza Aérea de Estados Unidos fue vulnerada tras un ataque cibernético.
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La Fuerza Aérea de Estados Unidos sufrió un ciberataque en su plataforma informática Cloud One, la cual es de sus principales plataformas de computación.
En dicha plataforma se administran sistemas militares, información de logística y datos del personal de la Fuerza Aérea estadounidense.
Las autoridades se vieron alertadas por la sensibilidad de la información que podría estar expuesta ante este ataque cibernético.
Los hackers habrían aprovechado una vulnerabilidad de software para acceder.
¿Qué es Cloud One?
Cloud One es una plataforma multinube del Departamento de Defensa de Estados Unidos, esta fue puesta en marcha en 2017 para concentrar servicios tecnológicos de distintas compañías en una misma infraestructura.
Entre sus funcionamiento se combinan herramientas tecnológicas como: Amazon Web Services, Microsoft, Google y Oracle.
La plataforma funciona como un centro tecnológico que conecta diferentes servicios digitales para gestionar información y operaciones militares; además, utiliza herramientas de sistema de mando y control y sistema integrado de municiones de combate.
*Con información de Milenio