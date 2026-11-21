El cuerpo de Edwin Alexander Villeda, de 35 años, fue hallado según informó la Policía del condado Montgomery.
EN CONTEXTO: Llamó a su esposa diciéndole que temía por su vida y desapareció
Las autoridades informaron que hallaron al guatemalteco, quien fue visto por última vez el viernes 13 de noviembre y fue reportado como desaparecido.
La policía recibió un aviso sobre una situación sospechosa en la cuadra 500 de Southlawn Lane, lugar donde trabajaba Villeda y al llegar encontraron vidrios rotos y rastros de sangre, según informaron en un comunicado.
Los familiares del nacional expresaron en entrevista con el medio Telemundo 44 que tenía un mal presentimiento y le dijo a su esposa que si algo le pasaba, le iba a enviar su ubicación.
"Yo lo que siento es que, o sea, él tal vez presentía algo para que me haya dicho eso... pues, de que si lo secuestraban, que lo buscara por medio de la ubicación", relató Saydy Castro de Villeda, esposa del occiso.
El noticiero tuvo acceso a cámaras cercanas donde se muestra a un vehículo llegando al área, una persona se baja del auto y lanza a la calle lo que se aprecia como un cuerpo, luego vuelve a poner el cuerpo en el vehículo.
El caso está en investigación.