Dos cuerpos envueltos en bolsas plásticas fueron localizados en el interior de un automóvil en la zona 7.
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Un macabro hallazgo se registró este jueves 26 de noviembre en la 37 avenida "A" y 4a. calle de la colonia El Rodeo, en la zona 7 de la ciudad capital.
Vecinos del sector habrían dado aviso a las unidades de emergencia al haber percibido mal olor que provenía del interior de un automóvil que se encontraba abandonado.
Bomberos Municipales se presentaron al lugar y localizaron en el interior del baúl del vehículo dos cuerpos humanos sin vida envueltos en bolsas plásticas.
Debido a las circunstancias del hallazgo no se ha establecido la identidad ni sexo de las víctimas.
Las autoridades competentes han sido informadas y se espera a que realicen las diligencias e investigaciones en el lugar para determinar el móvil de los crímenes y dar con los responsables.