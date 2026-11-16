Un hombre identificado como Bayron Aguilar Ruiz, fue localizado sin vida en las orillas del mar, tras haber estado desaparecido junto a su pareja desde el sábado en la noche.

El pasado domingo, Bomberos Municipales Departamentales localizaron a Rosa Emperatriz Solares sin vida, mientras que Aguilar Ruiz permanecía desaparecido.

El hecho se reportó luego que la pareja originaria de San José Pinula visitara las playas de la aldea El Garitón, Taxisco, cuando fue arrastrada por la fuerza del mar.

Tras una intensa búsqueda entre cuerpos de socorro y pobladores, se logró dar con el hombre en el callejón El Muelle, de la aldea El Zunso, donde se confirmó el deceso y se coordinó con las autoridades correspondientes.

De acuerdo con las autoridades y la información recabada sobre la pareja, ellos tenían dos hijos pequeños que quedaron en la orfandad. Además, la pareja se encontraba de paseo cuando sucedió la tragedia.

El hombre fue localizado después de haber estado desaparecido desde el sábado en la noche. (Foto: RRSS)