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Un adolescente fue encontrado sin vida en un área boscosa luego de haber sido reportado como desaparecido.

De manera trágica culminó la búsqueda de Ángel Adolfo Puc García, un adolescente de 16 años, quien fue localizado sin vida en un sector boscoso de la aldea Chirijquiac, en la zona 1 de Cantel, Quetzaltenango.

El joven había sido reportado como desaparecido por sus familiares, luego de que fuera visto por última vez el día anterior, aproximadamente a la 1 de la tarde. Desesperados por encontrarlo, sus parientes solicitaron ayuda a la población para obtener información sobre su paradero.

Un dato que ahora forma parte de las investigaciones es que la motocicleta en que se movilizaba Ángel fue localizada cerca del sitio donde encontraron su cuerpo, por lo que se descartaría un robo.

La víctima fue identificada como: Ángel Adolfo Puc García, de 16 años. (Foto: Redes sociales)

Las autoridades realizan las diligencias para establecer las causas de muerte, reconstruir los pormenores del hecho y determinar si hubo participación de terceras personas, señaló la Policía.

Al cierre de esta nota, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) no había proporcionado información sobre los resultados de la necropcia correspondiente.