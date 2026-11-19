Una denuncia anónima permitió que las fuerzas de seguridad interceptaran a dos hombres cuando realizaban una transacción de droga en el estacionamiento de un centro comercial.
EN CONTEXTO: Localizan posible droga y armas de fuego en centro comercial de zona 16
La tarde del pasado miércoles 18 de noviembre, agentes policiales recibieron una llamada anónima en la que se denunciaba sobre posible compra y venta de droga en el parqueo de un reconocido centro comercial en la zona 16 de la ciudad.
A la llegada de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron a Jeffry Jean Carlo Palacio Mejía, de 33 años, y Gerver Mayel Del Cid Morales, de 43, quienes fueron detenidos mientras las autoridades correspondientes realizaban los protocolos correspondientes.
Durante las diligencias, las autoridades incautaron 260 envoltorios con presunta cocaína. También decomisaron tres armas de fuego con su respectiva documentación, cinco cargadores y 75 municiones. Además, se incautaron dos vehículos y más de Q4,200, tres dólares y cinco celulares.
Tras las capturas, los involucrados fueron trasladados a torre de tribunales, donde quedaron bajo la disposición de los juzgados correspondientes.