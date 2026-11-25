El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, valoró positivamente la actuación de los futbolistas que no siempre cuentan con minutos, tras la victoria por 1-4 frente al Sabah. Sin embargo, el alemán también reconoció que su equipo tuvo algunas equivocaciones que deben corregirse de cara a los próximos compromisos.
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"No es fácil, sobre todo en un partido como este, porque el Sabah no tiene nada que perder. Lo único que no me gustó fueron los errores que cometimos, eran errores fáciles y esa no es la forma en la que queremos jugar, por lo que tenemos que mejorar esos aspectos. Pero al final, conseguir los tres puntos está muy bien. Creo que jugamos con más intensidad en la segunda parte y marcamos tres goles", ha resumido.
Por otra parte, Flick explicó que la salida de Pedri se produjo después de que recibiera un golpe, aunque aclaró que no tuvo mayores consecuencias. A partir de ese momento, el entrenador aprovechó para darle 45 minutos de participación a Dani Olmo.
"Gestionamos la carga de minutos y en general estoy contento con el rendimiento del equipo, aunque podemos hacer las cosas mucho mejor. Al final estoy contento por haber controlado el partido y por la victoria", cerró.
*Con información de agencias