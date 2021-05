Príncipe Harry asegura que crecer en la realeza fue como estar en un zoológico

El príncipe Harry admitió recientemente que se vio atrapado en un ciclo de "dolor y sufrimiento" dentro de la familia real británica.

El Duque de Sussex habló con el actor Dax Shepard, en una entrevista donde se sinceró, para el podcast "Armchair Expert".

En el programa publicado el pasado jueves, el príncipe Harry confesó que vivir como parte de la realeza era como estar en un zoológico, debido a la forma en que los medios británicos y extranjeros abordan y persiguen a su familia todo el tiempo.

"Es una mezcla entre ‘the Truman Show’ y estar en un zoológico", dijo en referencia a la película de Jim Carrey, de 1998, en la que el personaje principal no tiene idea de que está viviendo en un set de televisión gigante, donde todos sus movimientos son grabados.

Con esto, Harry agregó cómo se rebeló a los 20 años para escapar de su burbuja, describiendo lo que pasaba por su mente en ese momento: "No quiero este trabajo, no quiero estar aquí, no quiero hacer esto. Mira lo que le hizo a mi mamá", expresó.

Otra de las revelaciones que hizo fue su crianza dura por parte de su padre, el príncipe Carlos, que le afectó mucho y cuyos patrones no quiere repetir:

"Cuando se trata de la crianza de los hijos, sí he experimentado alguna forma de dolor o sufrimiento, debido al dolor o sufrimiento que tal vez mi padre o mis padres sufrieron. Voy a asegurarme de romper ese ciclo para no transmitirlo", expresó.

"Es una gran cantidad de dolor genético que se transmite de todos modos, así que nosotros, como padres, deberíamos hacer todo lo posible para tratar de decir ‘sabes qué, eso me pasó a mí, me aseguraré de que no te pase a ti'", insistió.

Según él, seguramente el príncipe Carlos también fue criado así.

"Nunca lo vi, nunca supe de eso, y luego, de repente, comencé a reconstruirlo y dije: ‘Está bien, aquí es donde fue a la escuela, esto es lo que sucedió, sé esto sobre su vida, también sé que está conectado con sus padres, así que eso significa que me ha tratado de la forma en que lo trataron a él, ¿cómo puedo cambiar eso para mis propios hijos?", expresó.

También habló de su relación con Meghan, bajo el escrutinio mediático y cómo eso afectó la primera etapa de su relación:

"La primera vez que Meghan y yo nos reunimos para que ella viniera y se quedara conmigo, nos encontramos en un supermercado en Londres, fingiendo que no nos conocíamos", dijo, contando cómo llevaba una gorra de béisbol tapándole los ojos para evitar ser reconocido.

Lo cierto es que admitió que todo mejoró para él y su familia desde que se mudaron a California.

"Viviendo aquí puedo levantar la cabeza y realmente me siento diferente. Puedes caminar sintiéndote un poco más libre. Puedo llevar a Archie en la parte trasera de mi bicicleta. Nunca habría tenido la oportunidad de hacer eso", contó.