"Hay que aprender a coexistir con el Covid-19", dice infectólogo

El virus sigue mutando, presenta cada vez más variantes y más resistentes, ante ello, un médico infectólogo recomienda aprender a coexistir con el Covid-19

El especialista en infectología, Alejandro Macías, habló con CNN respecto a las variantes del coronavirus y cómo enfrentarse a ellas. Macías ha llegado a la conclusión de que seguirán apareciendo más variantes y con mayor fuerza ante la inmunidad, por lo que es una carrera sin alcanzar y la única forma de sobrevivir es aprendiendo a coexistir con el Sars-Cov-2.

Esto se refiere a darle prioridad a la vacunación y mantener las medidas de higiene. Macías pone como ejemplo lo que sucede en Estados Unidos, donde, si bien se ha logrado inocular a una buena parte de la población, ha aparecido la variante Delta de la India, la cual en un inicio solo representaba el 3% en el país, pero ahora luego de pocas semana se incrementó al 20%.

La vacuna y las medidas de higiene siguen siendo la mejor forma de enfrentarse al coronavirus. (Foto: archivo/Soy502)

Inmunidad de rebaño no se alcanzará

A su juicio, el infectólogo Macías considera que la inmunidad rebaño no se logrará, pues el virus ha demostrado evolucionar y no desaparecerá. El ex comisionado nacional contra la Influenza AH1N1 en México señala que la India es como un laboratorio de producción de variantes debido a la cantidad de personas que conviven atiborradas, por lo que la única forma de aprender a vivir con el Covid-19 es con la vacuna y medidas sanitarias.