El paso vehicular en la conexión de zona 18 y San Pedro Ayampuc se ha visto con complicaciones debido a un ataque armado que dejó un fallecido esta tarde.
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Un hecho armado se registró esta tarde en el kilómetro 8 de la ruta a San Pedro Ayampuc, donde un motorista perdió la vida.
Debido a los protocolos correspondientes, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área y realizaron un cierre vial mientras que el Ministerio Público arribaba a la escena del crímen.
Ante esta circunstancia, Amilcar Montejo, Director de Comunicación de EMETRA, dio a conocer que el tránsito se detiene hasta colonia Atlántida y puede estar afectando la ruta al Atlántico.
Por medio de un video se logra observar la fila de vehículos que permanecen en esta vía mientras las autoridades continúan con las diligencias de ley.
Sobre el ataque
La víctima fue un joven de 21 años que murió tras un ataque armado registrado en el kilómetro 8 de la ruta a San Pedro Ayampuc, en las cercanías de la colonia El Rosario, zona 18 de la ciudad.
Al lugar se presentaron Bomberos Municipales, donde localizaron al hombre con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.
A un costado del cuerpo, se localizó una motocicleta que aparentemente utilizaba la víctima cuando fue atacado.