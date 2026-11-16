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El paso vehicular en la conexión de zona 18 y San Pedro Ayampuc se ha visto con complicaciones debido a un ataque armado que dejó un fallecido esta tarde.

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Un hecho armado se registró esta tarde en el kilómetro 8 de la ruta a San Pedro Ayampuc, donde un motorista perdió la vida.

Debido a los protocolos correspondientes, los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área y realizaron un cierre vial mientras que el Ministerio Público arribaba a la escena del crímen.

Ante esta circunstancia, Amilcar Montejo, Director de Comunicación de EMETRA, dio a conocer que el tránsito se detiene hasta colonia Atlántida y puede estar afectando la ruta al Atlántico.

Por medio de un video se logra observar la fila de vehículos que permanecen en esta vía mientras las autoridades continúan con las diligencias de ley.

Detenido | San Pedro Ayampuc Deceso de motorista en hecho armado. Kilómetro 8 que comunica zona 18 a San Pedro Ayampuc. Temporalmente el Ministerio Público, realiza cierre vehicular de todo el tramo. Tránsito se detiene hasta colonia Atlántida, es posible que afecte en los próximos minutos la ruta del Atlántico. ¿Se dirige hacia el lugar? Comente ZONA 18 , estaremos notificando cuando se vayan liberando los carriles, tiempo aproximado 2 horas.￼ — Amilcar Montejo (@amilcarmontejo) November 16, 2026

Sobre el ataque

La víctima fue un joven de 21 años que murió tras un ataque armado registrado en el kilómetro 8 de la ruta a San Pedro Ayampuc, en las cercanías de la colonia El Rosario, zona 18 de la ciudad.

Al lugar se presentaron Bomberos Municipales, donde localizaron al hombre con múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego, sin embargo, ya no contaba con signos vitales.

A un costado del cuerpo, se localizó una motocicleta que aparentemente utilizaba la víctima cuando fue atacado.