Un hecho armado dejó a un hombre muerto en el interior de una vivienda en la zona 7 de la ciudad durante la noche de este martes 17 de noviembre.

Varios llamados de auxilio alertaron a Bomberos Voluntarios, quienes se dirigieron a la colonia Quinta Samayoa y al entrar al domicilio, localizaron a la víctima con varias heridas de arma de fuego.

Al realizar las revisiones primarias determinaron que ya no contaba con signos vitales, por lo que se coordinó con las autoridades correspondientes de realizar las diligencias de ley.

Los socorristas indicaron que se trató de un hombre de aproximadamente 50 años, el cual hasta ahora no ha sido identificado.

Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) acordonaron el área para resguardar la escena y los indicios balísticos que fortalecerán la investigación del caso.

Bomberos Voluntarios atendieron la emergencia, sin embargo la víctima ya había fallecido debido a la gravedad de sus heridas. (Foto: CVB)