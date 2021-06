Héctor Parra: Esta fue la reacción de Ginny Hoffman, expareja del actor

Tras la detención del actor mexicano, su expareja emitió un comunicado

EN CONTEXTO: Arrestan al actor Héctor Parra por abuso sexual contra su hija

El martes 15 de junio el actor Héctor Parra fue aprehendido por agentes de la Fiscalía para Delitos Sexuales en el Estado de Benito Juarez, se le acusa de haber violado sexualmente a Alexa Parra, hija de su relación con Ginny Hoffman.

La también actriz, Ginny Hoffman y madre de Alexa publicó un comunicado para dar a conocer algunos detalles sobre la detención del actor, pues no pueden brindar ningún tipo de información para no entorpecer el proceso.

"Antes que nada quiero agradecer el apoyo que nos han brindado a mi hija y a mi durante este largo y difícil proceso que ha durado casi 10 meses. Quiero pedirles un poco más de paciencia ya que debido a la situación legal en la que nos encontramos no se nos permite dar información de ningún tipo, esto a manera de no entorpecer las investigaciones”.

"Mi equipo legal se encuentra trabajando en este tema y por este motivo les pido amablemente su comprensión para entender que por el momento no puedo hacer ninguna declaración pública (…), les prometo que lo haré después de que se lleve a cabo la primera audiencia misma que está establecida por la ley a realizarse el día de mañana 16 de junio del año en curso”. Se lee en el comunicado.

El agradecimiento de Ginny

Sergio Mayer ayudó a madre e hija con el caso que se llevó a las autoridades, por ello le expresó su agradecimIento: “Quiero agradecer el apoyo y asesoramiento que a lo largo de este periodo he recibido por parte de Sergio Mayer al despacho legal Ramírez”.

Según Ginny Hoffman, la denuncia en contra de Parra por violar y tocar indebidamente a la menor fue interpuesta desde el 2020.

Otra hija de Parra alza la voz

La hija mayor de Héctor Parra fue otra de las personas que decidió pronunciarse tras el arresto de su padre. "Ella sabe como es mi papá, ella sabe todo lo que mi papá ha hecho por ella, por nosotras, y si me da mucho coraje con ella y con su madre... Es mi hermana y con esto la verdad, digo, esa mujer que está ahí no es mi hermana, yo no la conozco", expresó Daniela Parra, media hermana de la "víctima".

El actor tendrá su audiencia de primera declaración este miércoles 16.