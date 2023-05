¡10 años de prisión! Héctor Parra fue condenado por corrupción de menores

El famoso actor mexicano fue condenado a más de 10 años de prisión por el delito de corrupción de menores.

Tras ser encontrado culpable por el delito de corrupción de menores, Héctor Parra fue condenado a 10 años y 6 meses de prisión.

La sentencia se produjo como resultado de la demanda presentada por su hija, Alexa Hoffman.

(Foto: Instagram)

La noticia fue recibida con celebración por parte de ella, quien considera que esta condena representa un acto de justicia para todas las víctimas de delitos sexuales.

Después de que la denuncia se hiciera pública en 2019, se inició el proceso legal contra el actor acusado formalmente por Alexa, junto a su madre Ginny Hoffman, por presuntos tocamientos indebidos ocurridos cuando la menor tenía entre 6 y 14 años.

Sin embargo, Parra fue arrestado el 15 de junio de 2021 por las autoridades de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Una dura historia

La joven explicó en una conferencia de prensa los momentos que vivió por las acciones su padre, hasta donde le indicó su abogado Sergio Mayer. "... Esto empezó desde que yo tenía 6 años hasta los 14 que yo dejé de verlo... entiendo que hasta no tener todas las versiones y al no tener los documentos, es algo que no puedo compartir, todos opinan y de verdad lo entiendo, son muchas cosas que entiendo que no puedo dar los detalles", dijo.