Después de mi salida de Un Nuevo Día han sido muchos los comentarios de apoyo y de cariño que me han llegado de parte de ustedes y se los quiero agradecer!! Es por eso que mañana a las 7:00PM hora Miami, estaré haciendo un Instragram y Facebook live para que conversemos un rato. Además, sé que tienen muchas dudas y preguntas... así que los invito a que me las dejen en los comentarios y yo mañana las estaré respondiendo, qué les parece? Los espero!! . #Sandarti