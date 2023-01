¡Tragedia en el aire! Helicóptero se desploma y deja 18 fallecidos en Ucrania

En la aeronave que se desplomó viajaba el Miistro del Interior de Ucrania, además murieron 18 años y 29 más, resultaron heridas.

Una nueva tragedia envolvió a Ucrania este miércoles 18 de enero, luego de que un helicóptero se desplomó cerca de una guardería en la ciudad de Kiev.

La información oficial de medios de ese país señalan que en la aeronave viajaba el Ministro del Interior de Ucrania, Denis Monastirski, quien falleció.

(Foto: Ministerio del Interior de Ucrania)

Tras el accidente aéreo, también se confirmó que 18 personas murieron y otras 29 resultaron heridas, entre ellos menores de edad.

En redes sociales fueron publicadas imágenes del dramático accidente, el cual provocó un fuerte incendio luego de la explosión del helicóptero.

Por su parte, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, se pronunció sobre el accidente y lo calificó de "terrible".

"Hoy ocurrió una terrible tragedia en Brovary... Un helicóptero de Servicios de Emergencia Estatal se estrelló y se produjo un incendio en el lugar del accidente. El dolor es indescriptible", señaló Zelenski.

️On board the helicopter that crashed in Brovary were the Minister of Internal Affairs of Ukraine Denis Monastyrsky and his deputy Yevgeny Enin, they died, the Ministry of Internal Affairs reported



According to preliminary data, it was an EMERCOM helicopter shot down by AD. pic.twitter.com/L8HD58jDmN — Jacque Line (@MissJacque_line) January 18, 2023

*Con información de El Heraldo de México.