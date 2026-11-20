La comunidad de la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria expresó sus condolencias tras el fallecimiento de Evelyn Leiva.
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Por medio de redes sociales, la Hermandad de la C.I. de Jesús Nazareno de Candelaria "Cristo Rey" y de la C.I. de la Santísima Virgen de Dolores de la Parroquia Nuestra Señora de Candelaria, brindó sus condolencias tras el fallecimiento de Evelyn Leiva, quien falleció en un ataque armado registrado el pasado jueves 19 de noviembre en Mixco.
Según la publicación, la ahora fallecida era hermana de dos miembros activos de la Hermandad. Dicha publicación expresaba muestras de condolencia a la familia Leiva.
Sobre el crimen
Evelyn Leiva perdió la vida el pasado jueves, cuando desconocidos le dispararon en repetidas ocasiones mientras transitaba en el bulevar El Pedregal, en la zona 4 de Mixco.
Tras el ataque, el vehículo en el que se movilizaba perdió el control y se accidentó, por lo que a la llegada de los cuerpos de socorro, Leiva ya no contaba con signos vitales.