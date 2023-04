¡Localizado! Hermano de David Bisbal desapareció tras publicar alarmante mensaje

El hermano mayor de David Bisbal fue localizado con vida luego de estar 24 horas desaparecido y dejar un inquietante mensaje en redes sociales.

Tras una intensa búsqueda desde la mañana del martes 4 de abril, José María Bisbal Ferre, hermano mayor del cantante David Bisbal, fue localizado con vida.

Su esposa alertó a las autoridades que el hombre no regresó a casa, pero lo que causaba aún más preocupación entre la familia es que este no está atravesando un buen momento emocional actualmente.

Tras conocerse el caso, la Guardia Civil actuó de inmediato para encontrar a José María y su vehículo todoterreno, y justamente la mañana de este miércoles 5 de abril se confirmó su aparición, detallando que fue encontrado con vida y ligeramente desorientado.

Esta es la alerta de búsqueda que se activó. (Foto: Twitter(AlertaDesaparecidos)

De acuerdo con medios internacionales, los recursos de búsqueda fueron puestos a disposición por tierra, aire y mar. Esto último tomando en cuenta la afición de José María por el submarinismo.

Fue ubicado en un paraje de Roquetas de Mar, municipio situado en Almería, España. De inmediato fue trasladado en ambulancia a un centro hospitalario para recibir asistencia.

Sospechoso mensaje

Horas antes de desaparecer, José María Bisbal compartió un sugerente mensaje en su cuenta de Instagram.

"Me has decepcionado Lupe, cuando tú venías desesperada y llorando del trabajo por los malos tratos de tu jefa, yo te escuchaba y te comprendía, no solo eso, sino que te busqué un trabajo alternativo. Ahora soy yo el que está pasándolo mal en el trabajo y lo único que me dices es que mañana cada uno su camino, pues cada uno su camino...", escribió.

Poco después, varios de sus conocidos constataron que no se conectó más a WhatsApp, lo que despertó las peores sospechas. Hasta el momento, David Bisbal se ha mantenido reservado sobre su hermano, quien ha sido pilar importante en su carrera artística.