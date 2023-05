Hermanos piden ayuda en el tráfico para la quimioterapia de su mamá

Los jóvenes, captados en Las Charcas, zona 11 de la capital, usan un cartel para pedir ayuda para la quimioterapia de su mamá.

Con el rostro desencajado y con un cartel en sus manos, así fueron captados dos jóvenes que piden ayuda para pagar el tratamiento de quimioterapia de su mamá.

La, que se vuelve viral en las redes sociales, fue captada en la 34 calle y 10 avenida de la zona 11 capitalina, en el sector conocido como Las Charcas y el cual conecta a San Cristóbal en Mixco.

En las redes sociales, algunas personas preguntan por su ubicación para apoyarles. Sin embargo, otros se muestran escépticos de la situación, ya que no existe más información, un teléfono ni un número de cuenta al cual depositar.

Más casos de cáncer

Recientemente fue publicado un estudio de la Universidad de Harvard, el cual revela el incremento de casos de cáncer en la población joven adulta.

Los resultados del estudio realizado por científicos de la Universidad de Harvard fueron publicados en la revista Nature con el título "Is early-onset cancer an emerging global epidemic? Current evidence and future implications". (¿Es el cáncer de aparición temprana una epidemia global emergente? Evidencia actual e implicaciones futuras.).

La incidencia en el aumento de cáncer en jóvenes adultos, es decir personas adultas menores de 50 años se ha ido detectando desde 1990. Se cree que ciertos factores como los descritos han contribuido al incremento de la enfermedad. "Por ejemplo, los componentes dietéticos poco saludables y otros comportamientos de estilo de vida perjudiciales a menudo están correlacionados", puntualiza.