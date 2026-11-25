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Los hermanos López comprobaron las condiciones de salud en las que se encuentran los siete tigres rescatados del circo.

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA) informó que los hermanos López, quienes entregaron voluntariamente a siete tigres del circo Rey Gitano en cumplimiento a una orden judicial, verificaron el actual estado de salud de los felinos.

Por medio de una videollamada, los hermanos observaron desde las oficinas del MAGA, las condiciones actuales en las que se mantienen a los siete tigres: Kimba, África, Chiquita, Kenya, Nala, Simba y Jix.

Los hermanos López acudieron a las oficinas del MAGA para comprobar el estado de salud de los siete tigres. (Foto: MAGA)

Los hermanos, quienes fueron atendidos por el ministro José Antonio López Leonardo, pudieron comprobar que los felinos "se encuentran en buenas condiciones de salud en tanto son enviados al santuario en donde encontrarán el espacio adecuado para desarrollar su vida", dijo el MAGA.

Además, se demostraron todos los protoclos de bioseguridad, vigilancia epidemiológica y lo especificado en la Ley de Protección y Bienestar Animal, Decreto 5-2017, ya que los animales se encuentran en condiciones controladas de observación clínica y monitoreo sanitario, informaron las autoridades.

Por medio de una videollamada se comprobó que los siete tigres se encuentran en buenas condiciones de salud. (Foto: MAGA)

Los hermanos dialogaron respecto al proceso y el cumplimiento de los acuerdos alcanzados para que pudieran ver a los siete tigres rescatados.