El desgarrador mensaje de la hija de maestra fallecida en tiroteo de Texas

La hija de la maestra que murió en tiroteo de Texas se despide de su mamá con un desgarrador mensaje.

El fatídico tiroteo de Texas ocurrido el pasado martes 24 de mayo, dejó la cifra de 19 niños fallecidos y dos maestras.

Una de ellas es Eva Mireles, quien llevaba 17 años dedicándose a la enseñanza en la escuela primaria Robb. Mireles tenía una hija, fruto de su matrimonio con un agente de la Policía de Uvalde.

Eva Mireles perdió la vida en el atentado ocurrido en Texas. (Foto: Twitter)

Conmovedora despedida

Este miércoles, 25 de mayo, la hija de Mireles publicó en sus redes sociales un emotivo mensaje dedicado a su mamá, acompañado de una fotografía de ambas:

"Mamá, no tengo palabras para describir cómo me siento ahora. Eres un héroe, me sigo diciendo a mí misma que esto no es real", escribió Adalyn Celeste.

My sweet mommy , I will miss you forever. pic.twitter.com/SIxKrgX6Xi — Adalynn ✞ (@addy_celeste) May 25, 2022

La joven se refirió a su mamá como su héroe, su mejor amiga y su gemela. "No sé cómo voy a vivir sin ti, pero voy a cuidar a papá, a nuestro perro y siempre diré tu nombre para que siempre seas recordada. Eva Mireles, maestra de cuarto grado en la escuela primaria Robb, quien sin cuidado saltó frente a sus estudiantes para salvar sus vidas", se lee en su conmovedor mensaje.