Hija de Ricardo Crespo contesta a quienes defienden a su papá

La hija de Ricardo Crespo, quien acusó a su padre de abusar sexualmente de ella desde los 5 años, expresó en Twitter su indignación por los comentarios de quienes defienden a su verdugo.

___

EN CONTEXTO: Ricardo Crespo culpó a su hija de provocar el abuso sexual

___

A través de dos publicaciones la joven de 14 años expresó su sentir, pues, al parecer muchas personas la atacan por haber acusado a su padre, diciendo incluso que todo es falso.

"Me impresiona cómo mismas mujeres con hijas defienden a violadores, porque si eso le pasará a tu hija, que no se lo deseo a nadie, si esto le pasara, entenderías el dolor, el miedo, la frustración de que no te crean todo. Ojalá nunca te tenga que pasar", dijo.

"Me da mucha rabia y coraje ver cómo la mayoría de comentarios atacando a la víctima de una violación son las mujeres, diciendo que: pobre del violador, que seguro es mentira, que porque está guapo lo apoyan, en serio, me impresiona la poca ética que hay", agregó.

Tanto la adolescente como su madre, están atravesando un duro momento, por ahora ambas reciben ayuda psicológica, además del apoyo del político, actor y activista Sergio Meyer, quien se acercó a ellas para ayudarlas a llevar el caso.

Estos son los mensajes: