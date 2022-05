Hijo de Arjona debuta en concierto de su padre en Orlando

El hijo menor de Ricardo Arjona, Nicolás Arjona, debutó a sus 11 años en el escenario con el exitoso cantante guatemalteco.

TE INTERESA: El hijo de Ricardo Arjona le comparte poporopos en pleno ensayo

Con una gran destreza, aunque con un nerviosismo evidente, el hijo más pequeño de Ricardo Arjona, Nicolás de 11 años, debutó en el escenario en el concierto ofrecido en Orlando, Florida, Estados Unidos (EE.UU.).

Su debut lo realizó cuando el cantautor guatemalteco interpretó la canción "Yo te quiero", y en varias oportunidades se acercó a él para decírselo en el oído, según se observó en videos publicados en las cuentas de sus fans.

Mientras Nico tocaba, Arjona bailaba y se observa muy feliz y orgullo en el escenario.

06/05/22... Orlando.



Esta noche Niko en la batería tocando "Te quiero" mientras un orgulloso @Ricardo_Arjona cantaba y lo miraba tiernamente. pic.twitter.com/b4hdiZQ2xB — FansClubArjonaSDATP (@Arjona_SDATPERU) May 7, 2022

El emotivo momento fue compartido también por el cantante guatemalteco, quien aseguró que "el corazón" se le salía del pecho "y creo que a él también".

"Cosas extraordinarias que pasan. Esta semana tuve a mis tres retoños conmigo y debo confesarles que tener cerca a estos tres personajes es lo mejor que me puede pasar. Nico esta vez de músico conmigo en el escenario. Se me salía el corazón y creo que a él también", escribió.

Cosas extraordinarias que pasan. Esta semana tuve a mis tres retoños conmigo y debo confesarles que tener cerca a estos tres personajes es lo mejor que me puede pasar. Nico esta vez de músico conmigo en el escenario. Se me salía el corazón y creo que a él también. pic.twitter.com/KqCeWEVHdb — Ricardo Arjona ® (@Ricardo_Arjona) May 7, 2022

La participación de Nico ocurrió durante las últimas semana de la gira Blanco y Negro Tour en EE.UU., tras presentar varios conciertos en Europa donde fue ovacionado y como siempre, logró llenos totales.

Mientras que su hermana mayor, Adria Arjona, también mostró su orgullo en sus redes sociales, a través de un publicación de Instagram.

"¡Ese es mi hermano, tiene 11 años y está tocando frente a miles de personas! Es más genial de lo que podría soñar. Estoy muy bien con esto", manifestó.