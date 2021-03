Hijo de Trump se burla de la caída de Biden con un videomontaje

Donald Trump Jr. se burló del actual presidente de Estados Unidos, con un video, luego de que Joe Biden tropezara y cayera de rodillas al subir por la escalinata del avión Air Force One.

El hijo mayor de Donald Trump compartió en su cuenta de Twitter un video montaje, en el que se ve a su padre "derribando" a Biden, mientras le lanza una pelota de golf.

El clip manipulado muestra cómo Donald Trump se encuentra en un campo de golf y en medio de su juego hace un tiro y la pelota cae en el cuello de Joe Biden, y por eso el Presidente se cae al subir al avión.

Tras el incidente, el viernes, la Casa Blanca aseveró que la dificultad del Presidente al subir la escalera se debía al fuerte viento.

"Hace mucho viento. Casi me caí subiendo los escalones", afirmó la subsecretaria principal de Prensa, Karine Jean-Pierre, quien dijo que el mandatario "está bien al cien por cien".

Biden es el presidente de mayor edad de la historia del país norteamericano (78 años). Trump, de 74 años, ha arremetido contra el demócrata por su edad, en varias ocasiones.

Biden Spox: Yea, the wind!!! That’s it... the wind. The president is in tip top shape.



The wind: pic.twitter.com/Fw50a0jeHa — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) March 19, 2021

La burla de Trump Jr.

Trump Jr. escribió y compartió una captura de pantalla con el pronóstico del tiempo de ese momento, en el que se muestra que a las 3 de la tarde, la velocidad del viento en la zona era de unos 22 kilómetros por hora. "¡Sí, el viento! Eso es todo… el viento. El presidente está en plena forma", escribió de manera irónica.

"No fue el viento señores", se lee en el clip que político, heredero del expresidente Trump, subió a sus redes sociales.